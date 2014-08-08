ЄБРР виділить кредит агрохолдингу «Астарта» і компанії «Оболонь»

Європейський банк реконструкції і розвитку має намір виділити кредитні лінії агрохолдингу «Астарта» та пивоварної компанії «Оболонь» для фінансування корпоративних потреб компаній.

Як відзначається в повідомленні банку, агрохолдинг «Астарта» може отримати 20 млн євро, «Оболонь» - 15 млн дол.

«Кредитні лінії є частиною проекту підтримки, спрямованого на відновлення фінансової впевненості українських компаній та їх привабливості для внутрішніх і зовнішніх інвесторів», - наголошується в повідомленні Банку.

За інформацією ЄБРР, рішення про виділення кредитів обом компаніям вже пройшло фінальний розгляд та знаходиться на розгляді ради директорів банку.

«Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві цукру, зернових і олійних культур, а також молока. Земельний банк компанії становить 285 тис. га, дійне стадо - 15 тис. голів. Холдингу також належить 10 цукрових заводів.

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До складу корпорації «Оболонь», крім заводу в Києві («Оболонь»), входять «Пивоварня Зіберта» (Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.), підприємство з виробництва пива і безалкогольних напоїв «Красилівське» (Хмельницька обл).

Також до складу корпорації входять інші підприємства, зокрема, з виробництва солоду, агропідприємство, яке спеціалізується на вирощуванні ячменю, завод з виробництва склотари.

ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) в рамках 329 проектів.