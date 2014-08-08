Глава ЄЦБ розповів про наслідки економічних санкцій проти Росії

"Геополітичні ризики зросли", - констатував президент Європейського центробанку Маріо Драґі на засіданні у Франкфурті-на-Майні в четвер, 7 серпня, пише "Німецька хвиля".

"Особливо становище в Україні та Росії матиме, звісно, більші наслідки для єврозони, ніж для решти світу", - цитує Драґі інформагенція dpa.

Маріо Драґі зауважив, що нині важко оцінити, які саме наслідки для єврозони матимуть економічні санкції, запроваджені ЄС проти Росії, та російські дії у відповідь. В ЄЦБ виходять із того, що кон'юнктура в зоні євро покращуватиметься поступово, але нерівномірно. Європейський центральний банк уважно стежитиме за наслідками та станом обмінних курсів, наголосив Драґі.

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Утім, одним із наслідків економічних санкцій проти Росії стане те, що ЄЦБ візьме на "короткий повідок" закордонних "дочок" російських банків, які працюють у Єврозоні. Хоча вони й надалі матимуть доступ до рефінансування через ЄЦБ, сказав Маріо Драґі, однак муситимуть довести, що не намагаються обійти санкції, запроваджені ЄС. До того ж, представники банків муситимуть пояснювати, навіщо потрібні гроші. Це перевірятимуть у центральних банках країн Єврозони, де працюють російські фінустанови, передає інформагенція Reuters.

Раніше уряди 28 країн-членів ЄС обмежили доступ російських банків до фінансових ринків ЄС. Фінансовим установам, більше ніж 50 відсотків акцій яких належать Росії, заборонено купувати нові акції та отримувати позики в країнах Євросоюзу. Таким чином ЄС ускладнює рефінансування цих банків та звужує їхні можливості надавати кредити російським фірмам. Донині ж "дочки" російських банків могли без проблем позичати гроші в ЄЦБ. За даними Reuters, у центрі уваги в ЄС нині перебувають філіали банків "ВТБ" та "Сбербанк", якими керує довірена особа президента Путіна Герман Греф.