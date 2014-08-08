Кабмін збільшить статутний капітал «Ощадбанку» на 1,1 млрд гривень

Кабінет міністрів України збільшить статутний капітал державного «Ощадбанку», що входить до групи найбільших фінансових установ, на 6,22%, або на 1,073 млрд грн, - до 18,302 млрд грн.

Відповідну постанову №321 розміщено на сайті уряду.

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Згідно з постановою, збільшення капіталу банку проводитиметься шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 1,092 млн грн до 1,160 млн грн. На збільшення капіталу буде спрямована частина прибутку за 2011 рік (318,912 млн грн), 2012 рік (327,986 млн грн) і 2013 рік (426,006 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» у першому півріччі 2014 року отримав 340,010 млн грн прибутку, що на 45,984 млн грн, або на 15,64%, більше показника за аналогічний період минулого року в 294,026 млн грн.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.