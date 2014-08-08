Кабмін збільшить статутний капітал «Ощадбанку» на 1,1 млрд гривень
Кабмін збільшить статутний капітал до 18,302 млрд грн.
Кабінет міністрів України збільшить статутний капітал державного «Ощадбанку», що входить до групи найбільших фінансових установ, на 6,22%, або на 1,073 млрд грн, - до 18,302 млрд грн.
Відповідну постанову №321 розміщено на сайті уряду.
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Згідно з постановою, збільшення капіталу банку проводитиметься шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 1,092 млн грн до 1,160 млн грн. На збільшення капіталу буде спрямована частина прибутку за 2011 рік (318,912 млн грн), 2012 рік (327,986 млн грн) і 2013 рік (426,006 млн грн).
Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» у першому півріччі 2014 року отримав 340,010 млн грн прибутку, що на 45,984 млн грн, або на 15,64%, більше показника за аналогічний період минулого року в 294,026 млн грн.
«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.