Австралія погрожує Росії новими жорсткими санкціями

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот заявив, що влада країни має намір розробити більш жорсткі санкції щодо Росії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Australian.

Читайте такожГлава ЄЦБ розповів про наслідки економічних санкцій проти Росії«Ми будемо працювати в напрямку жорстких санкцій», - заявив прем'єр, виступаючи на прес-конференції в Сіднеї. При цьому він підкреслив, що нові обмежувальні заходи можуть бути введені проти Росії, якщо російські війська перетнуть кордон України.

Читайте такожСША планують посилювати санкції проти РосіїЗаяву Еббота було зроблено на тлі рішення Росії ввести ембарго на імпорт низки продовольчих товарів з країн, які ввели санкції проти Москви, - США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. До відповідного списку потрапили яловичина, свинина, птиця, морепродукти, овочі, фрукти, сири та молочна продукція.

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