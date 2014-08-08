У серпні ПриватБанк доплатив українцям зарплат на 12 млн гривень

На початку серпня ПриватБанк додав 11,8 млн грн до зарплат українцям за липень. Виплати отримали власники зарплатних карт банку, які зареєструвалися в соціальній акції «Тримай 5!».

Як повідомили в банку, на сьогодні 5% до зарплати, витраченої на оплату картками покупок у торговій мережі, отримують близько 610 тис. українців. Всього ж за три місяці дії акції «Тримай 5!», за підрахунками банку, ПриватБанк додасть до зарплат жителів України понад 50 млн грн.

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Нагадаємо, з 1 червня ПриватБанк почав повертати власникам зарплатних карток 5% від суми зарплати, витрачену на покупки в магазинах. Така соціальна ініціатива Приватбанку триватиме до 1 вересня.

Щоб отримувати надбавку до зарплати від Приватбанку, потрібно мати зарплатну картку і зареєструватися для участі в акції на сайті, за номером 3700 або відправивши SMS з текстом 5555 на номер 3777. Всім учасникам акції повертаються 5% від суми заробітної плати, витраченої на будь-які покупки у крамницях України та інших країн світу. Мінімальна і максимальна суми покупок - без обмежень.