Долар знову росте - 12,70 гривень

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3438/0,3479.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 12,5500/12,7000. Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,3438/0,3479. Читайте такожНацбанк пояснив, чому скоротилися резерви Котирування з євро-гривні пішли вгору - 16,8070/17,0105. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3394/96 (четвер - 1,3377/79).

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