У НБУ запевняють, що можуть заспокоїти валютний ринок

Національний банк України володіє необхідним запасом міцності, щоб заспокоїти валютний ринок, а в разі необхідності може застосувати адміністративні заходи його регулювання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

Вона зазначила, що програма з Міжнародним валютним фондом передбачає мінімально допустимий рівень золотовалютних резервів, необхідний для продовження співпраці з Фондом, і нагадала, що нині резерви Нацбанку становлять 16 млрд грн.

«У нас є певний запас міцності, з яким ми можемо виходити для згладжування ринку, розуміючи, що ми зможемо підтримувати мінімально необхідний рівень резервів, який прописано в програмі з МВФ, і водночас ми абсолютно спокійно можемо стабілізувати ринок», - сказала вона.

Водночас, голова НБУ попередила, що для стабілізації ситуації на валютному ринку регулятор може застосувати адміністративні заходи впливу.

«Зрозуміло, якщо ми побачимо, що маховик розкручується, нам доведеться застосувати адміністративні заходи. Даючи на ринок ліквідність і не маючи можливості для масивних інтервенцій, щоб уникнути розкручування ситуації надалі, нам просто доведеться застосовувати адміністративні заходи», - додала вона.

Гонтарева повідомила, що зараз регулятор намагається стабілізувати ситуацію ринковими механізмами. Зокрема, сьогодні НБУ вийшов на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 12,45-12,60 грн/дол.

«Сьогодні Національний банк знову вийшов на ринок з двостороннім котируванням, які повністю відповідають ринкам. Бід по 12,45, офер - по 12,60. У нас не стоїть завдання приховувати, що відбувається на ринку, завдання - своїми діями гасити панічні настрої на ринку», - сказала вона.

Гонтарева наголосила, що вона не прихильник адміністративних заходів, і зараз можна обійтися без них, але скасовувати існуючі заходи поки що точно рано. «На сьогодні вже багато адміністративних заходів запроваджено Національним банком. На жаль, ситуація, яка склалася сьогодні, не дозволяє знімати ці обмеження. І якби не довелося їх збільшувати. Якщо буде можливість тільки ринковими заходами утримати, постараємося це зробити», - резюмувала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у вівторок, 5 серпня, вперше після 3-місячної перерви вийшов на валютний ринок з інтервенціями за курсом 11,93-12,26 грн/дол. і продав 69 млн. дол., щоб укріпити гривню, яка за два тижні знецінилася майже на 70 копійок на тлі новин про можливу відставку уряду.

У п'ятницю, 8 серпня, на час закриття торгів на міжбанківському ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 12,62/12,70 грн/дол.

Наразі діє низка адміністративних обмежень НБУ на валютному ринку, зокрема обов'язковий продаж 50% валютної виручки, контроль термінів експортно-імпортних розрахунків, а також низка обмежень за валютними переказами і видачі готівкової валюти.