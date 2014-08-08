Нацбанк знову вийшов на міжбанк

12:19, 08 серпня 2014
Фінанси
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Нацбанк знову вийшов на міжбанк з двосторонніми котируваннями на рівні 12,45/12,60 грн/дол.

Фото УНИАН

Національний банк України в п'ятницю, вдруге за поточний тиждень, вийшов на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 12,45/12,60 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив скарбник одного з великих банків.

На думку співрозмовника агентства, таким чином регулятор дає зрозуміти, яким повинен бути курс на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 серпня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилася до 12,5500/12,7000 грн/дол. проти 12,5000/12,6000 грн/дол. на закритті торгів у четвер, 7 серпня.

5 серпня Нацбанк вперше після 3-місячної перерви вийшов на валютний ринок з інтервенціями і продав 69 млн дол., щоб зміцнити гривню, яка за два тижні знецінилася майже на 70 копійок на тлі новин про можливу відставку уряду.

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