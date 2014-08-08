Питання надання Україні другого траншу МВФ вирішиться 29 серпня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання надання Україні другого траншу кредиту в рамках програми stand-by 29 серпня, про це повідомила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в ході брифінгу.

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Вона також підтвердила, що Україна виконала всі умови МВФ для отримання другого траншу кредиту.