Питання надання Україні другого траншу МВФ вирішиться 29 серпня
12:29, 08 серпня 2014Фінанси
1
Україна виконала всі умови МВФ для отримання другого траншу кредиту.
REUTERS
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання надання Україні другого траншу кредиту в рамках програми stand-by 29 серпня, про це повідомила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в ході брифінгу.
Читайте такожНацбанк очікує другий транш від МВФ у середині серпня
Вона також підтвердила, що Україна виконала всі умови МВФ для отримання другого траншу кредиту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter