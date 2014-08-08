В Україні посилили моніторинг російських банків

Національний банк України посилив моніторинг працюючих в Україні банків з російським державним капіталом, повідомила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ході брифінгу.

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«Ми вже посилили моніторинг банків з російським державним капіталом, про санкції ви знаєте. Моніторимо на щоденній основі, якщо будуть неадекватні дії, ми вживемо заходи», - сказала Гонтарева і підкреслила, що частка російських банків на українському ринку значна, зокрема 32% за обсягом капіталу і 13% - за активами.

За словами голови НБУ, незважаючи на введення санкцій, регулятор поки що не зафіксував виведення капіталу з України вказаними банками. «Виведення капіталу не було, був захід», - сказала вона і підкреслила, що присутні на ринку України російські банки так само, як і інші, зіткнулися з відтоком вкладів, але поповнюють капітал і розраховуються з українськими вкладниками.

Гонтарева нагадала про проведення стрес-тестування 35 найбільших банків у рамках рекомендацій Міжнародного валютного фонду і, за її словами, 15 банків вже завершили цей процес, зокрема й низка російських банків. Вона зазначила, що деяким з протестованих банків знадобиться докапіталізація, і дочірні банки російських держбанків висловили готовність її провести.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня набули чинності секторальні санкції Європейського Союзу проти Росії, зокрема обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, заборона на торгівлю зброєю, експортні обмеження на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій в нафтовому секторі.

Згідно з опублікованим рішенням в Офіційному журналі ЄС, дія санкцій, зокрема, розповсюджується на п'ять найбільших банків РФ – «Сбербанк России», «ВТБ», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» і «Россельхозбанк».

Також про введення нових економічних санкцій проти РФ 29 липня заявили США і Канада.

Після анексії українського Криму в березні і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС застосував до Росії дві фази санкцій. Також низку санкцій проти РФ ввели США, Японія і Канада.

За інформацією найбільших українських дочірніх структур російських банків, що потрапили під дію секторальних санкцій ЄС, вони поки що не відчули дії цих санкцій, і продовжують працювати в штатному режимі.