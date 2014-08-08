Держборг Японії досяг рекорду - $10,2 трлн

Державний борг Японії за квітень-червень 2014 року зріс на 1,4% і досяг нової рекордної позначки в 1 квадрильйон 39 трильйонів ієн (10,2 трильйона доларів). Про це повідомило сьогодні міністерство фінансів країни, передає "Прайм".

За перший квартал поточного фінансового року (почався в Японії 1 квітня 2014 року) держборг зріс на 14 трлн ієн (137 млрд доларів) і, згідно з прогнозом мінфіну, може до закінчення фінансового року (31 березня 2015 року) досягти вже 1,143 квадрильйона ієн (11,2 трлн доларів).

За співвідношенням боргу до ВВП (більше 200%) Японія поступається лише Зімбабве.

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При цьому населення країни скорочується, а тривалість життя японців зростає. Це призводить до того, що середній вік населення стрімко підвищується. Вже зараз чверть японців - громадяни, старші 65 років, а через 20 років, за офіційними прогнозами, пенсіонери становитимуть майже половину населення.

В результаті соціальне навантаження на бюджет Японії зростає, що призводить до його хронічного дефіциту, який уряд вже не перше десятиліття фінансує через держборг.

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В результаті Японія безпосередньо залежить від ставок, за якими воно може позичати гроші. У червні Банк міжнародних розрахунків опублікував доповідь, в якому підрахував, що підвищення доходностей держоблігацій Японії на 2 процентних пункта може поставити фінансову систему країни на межу колапсу через те, що вартість обслуговування боргу перевищить податкові надходження в бюджет.