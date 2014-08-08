Нацбанк відключив свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховища

Національний банк України відключив усі свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховищ, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання про вчорашню заборону на проведення фінансових операцій на територіях Донецької і Луганської областей, не підконтрольних українській владі, Гонтарева сказала: «У Луганську світла немає місяць, до чого підключити апарат, як виконувати платіж? Ми однозначно все зупиняємо. Нацбанк відключив всі свої системи від Донецька і Луганська, вивезли гроші зі сховища, там окуповано все».

Гонтарева пояснила, що це рішення є формальним підтвердженням факту, що вже відбувся. «Як можна людей виводити на роботу, завозити готівку? У нас дуже довго банки намагалися, особливо державні, підвозити туди готівку. Нацбанк вже не забезпечував ані інкасацію, ані підвезення грошей. Банки вже не можуть це фізично робити. Усі гроші відбирають бандформування, там триває війна. Я думаю, що там потрібна гуманітарна допомога. Грошова вже не допоможе», - додала вона.

Голова Нацбанку нагадала, що два місяці тому терористи захопили регіональне управління Національного банку і розмістили у ньому так званий «Донецький народний банк».

«Ми усіх наших співробітників відпустили додому і платимо їм зарплату. Але чули, що наші співробітники якимсь чином, одержуючи нашу зарплату, ходили на роботу у цей «Донецький народний банк». Те саме почало відбуватися з банками», - розповіла вона.

Гонтарева також нагадала, що у Криму після анексії залишилося 3,2 млрд грн готівки, тоді як у Донецькій і Луганській областях її вже практично немає, в Луганську вже не працюють магазини, там порожні полиці.

«У Донецьку і Луганську нічого не залишилося, там Нацбанк зробив кроки. Зрозуміло, що ніхто не знищував гроші і документи, поки з Нацбанком було не узгоджено. Інакше вони йшли у руки терористів. Ви ж знаєте – захоплювалися інкасаторські машини, розстрілювалися люди», – сказала голова Нацбанку і підкреслила, що знищити готівку і документи – це кращий варіант, чим передати все у руки бандформувань.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки України, «Укрпошту» і небанківські фінансові установи припинити здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою, про що йдеться у постанові регулятора від 6 серпня. Одночасно регулятор зобов'язав свій Генеральний департамент регулювання грошового обігу щодня інформувати банки про райони і міста обласного значення Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою.

У 24 липня Нацбанк увів надзвичайний режим роботи банківської системи у Донецькій, Луганській областях і в Криму, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення у звичайному режимі.

У рамках надзвичайного режиму роботи НБУ дозволив банкам по окремих напрямках діяти за спрощеною процедурою, при цьому зобов'язавши банки вживати заходів для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. Надзвичайний режим роботи банківської системи може вводитися на окремих територіях і на певний термін.

Під час надзвичайного режиму роботи правління Нацбанку може ухвалити рішення про припинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

Згідно із Законом про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи, що діє з 11 липня, нормативно-правові акти НБУ набирають чинності після їх офіційного опублікування без реєстрації у Міністерстві юстиції. На даний час постанова НБУ поки ніде не опублікована.