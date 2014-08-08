Україна через агресивну політику Кремля за рік може втратити $7 млрд

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінює втрати України від агресивної політики Кремля в обсязі 7 мільярдів доларів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час брифінгу.

Яценюк зазначив, що у нього немає жодних сумнівів, що Росія продовжуватиме курс, який започаткувала ще 10 років тому — це курс на заборону імпорту українських товарів, на зменшення співробітництва з Україною, курс на економічний тиск та шантаж України.

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“За найнегативнішим сценарієм для України, перший рік втрати, які можуть бути не лише через санкції, а через агресивну політики Кремля, це 7 мільярдів доларів”, - сказав Яценюк.