Україна через агресивну політику Кремля за рік може втратити $7 млрд
15:21, 08 серпня 2014Фінанси
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Яценюк не сумнівається, що Росія продовжуватиме агресивну політику проти України.
Яценюк підрахував втрати від агресивної політики Москви / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінює втрати України від агресивної політики Кремля в обсязі 7 мільярдів доларів на рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час брифінгу.
Яценюк зазначив, що у нього немає жодних сумнівів, що Росія продовжуватиме курс, який започаткувала ще 10 років тому — це курс на заборону імпорту українських товарів, на зменшення співробітництва з Україною, курс на економічний тиск та шантаж України.
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“За найнегативнішим сценарієм для України, перший рік втрати, які можуть бути не лише через санкції, а через агресивну політики Кремля, це 7 мільярдів доларів”, - сказав Яценюк.
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