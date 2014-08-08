Кабмін схвалив законопроект щодо санкцій проти Росії



Кабінет міністрів України розробив і затвердив проект закону про введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб, підозрюваних у злочинах проти територіальної цілісності України та її громадян, заявив на брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У рамках нашої координації із західними партнерами уряд ухвалив низку рішень. Для введення санкцій Кабінет міністрів України затвердив проект закону про санкції. Це вперше в історії в Україні, ми, як держава, застосовуємо санкції проти суб'єктів, які вчиняють злочини проти нашої країни і наших громадян», - сказав глава уряду.

Читайте такожАвстралія погрожує Росії новими жорсткими санкціями

За словами прем'єра, відповідно до закону Україна має право запровадити 26 видів санкцій, включаючи замороження активів, заборону на ведення господарської діяльності на території України, заборона на користування радіочастотними ресурсами, інтернетом та іншими засобами зв'язку, заборона на участь у приватизації об'єктів державної власності, заборона на користування ліцензіями, повну або часткову заборону транзиту всіх видів ресурсів.

«Крім того, закон передбачає процедуру ліцензування і квотування, проведення спеціальних видів перевірок фінансових операцій і призупинення фінансових операцій», - сказав глава уряду, додавши, що сюди входить також заборона на в'їзд і переміщення.

Яценюк також зазначив, що Кабмін передав на розгляд РНБО прізвища 172 фізичних осіб, громадян Російської Федерації і громадян інших країн, які фінансують тероризм, підтримували анексію Криму і роблять замах на територіальну цілісність української держави. «Також до впровадження санкцій передаються 65 юридичних осіб, переважно російські резиденти, які підтримують і фінансують тероризм і мають прямий стосунок до вчинення злочинів на території України», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що закон про санкції має бути проголосований парламентом у вівторок, 12 серпня.

У відповідності із законом, зазначив прем'єр, рішення про введення санкцій ухвалює Рада національної безпеки та оборони України на за клопотанням уряду, президента, СБУ або Нацбанку.

«Уряд також ухвалив рішення про затвердження закону про упровадження кримінальних санкцій. Цей закон дає можливість українським судам виносити рішення стосовно осіб, які перебувають у міжнародному розшуку і яких не можна привести конвоєм до суду», - пояснив прем'єр. Він звернув увагу, що йдеться також про застосування санкцій до винних у злочинах проти основ національної безпеки і оборони, терористичній діяльності, масових убивствах і військових злочинах.

«Після ухвалення даного акту українські суди отримають право виносити вироки стосовно людей, які не можуть бути привезені до суду. При цьому вводиться санкція про конфіскацію майна цих людей. Це означає, що не лише виконавці, але й замовники злочину проти України потраплятимуть під санкції. Україна знаходитиме майно компаній, банків, підприємств і особисте майно, і конфісковуватиме його у тих, хто підтримує анексію Криму і хто зараз підтримує російських терористів на території України», - підкреслив прем'єр.

Водночас, кажучи про перелік осіб і компаній, що підпадають під санкції, Яценюк зазначив: «Що стосується подання по 172 особам і 65 юрособам, всі матеріали зібрані, підготовлені, РНБО терміново розгляне і остаточно ухвалить усі види заходів. Що стосується переліку осіб, то на даному етапі він підготовлений, обгрунтований і, за рішенням РНБО, може бути оприлюднений. У більшості країн переліки осіб не оприлюднюються, але ми це рішення ухвалимо остаточно, коли затвердимо процедуру упровадждення і перелік самих санкцій».

Як повідомляв УНІАН, 23 липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Комітету з упровадження санкцій проти Російської Федерації упродовж 10 днів запропонувати список осіб і санкцій.