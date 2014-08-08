Долар на міжбанку зупинився на рівні 12,70 грн

У п'ятницю, 8 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,5500/12,7000, на 12:00 ціни встановилися на рівні 12,5300/12,7000. На закриття торгів цінові рівні сконцентрувалися в діапазоні 12,6200/12,7000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,8070/17,0105, на 12:00 ціни знизилися до 16,7770/17,0085. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,8985/17,0100.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3438/0,3479, на 12:00 ціни становили 0,3435/0,3486. На закриття торгів ціни піднялися 0,3467/0,3526.