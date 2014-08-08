Українці в липні купили валюти на $200 млн більше, ніж продали

Чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у липні становила 207,8 млн. дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг валюти, купленої банками у населення, - 467,7 млн. дол. Обсяг валюти, проданої населенню, - 675,1 млн. дол.», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що останні три місяці поспіль, починаючи з квітня, було зафіксовано чистий продаж інвалюти (перевищення пропозиції над попитом).

За інформацією НБУ, в липні обсяг операцій з наявною іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 1,142 млрд дол. (у еквіваленті).

Водночас, за підсумками січня-липня чиста купівля валюти населенням становила 1,537 млрд дол. (у еквіваленті), що в 12 разів вище за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (126,4 млн. дол. в еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в липні скоротилися на 468,1 млн. дол. і на 1 серпня 2014 року становили 16,248 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням (перевищення продажу валюти над її купівлею) в червні становив 102,5 млн. дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 серпня 2014 року становили 16,07 млрд дол., що на 5,9%, або на 1,013 млрд дол., менше за показник на 1 липня в 17,083 млрд дол.