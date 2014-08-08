Україна та Світовий банк підписали договір про $500 млн кредиту

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета і директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чимяо Фан підписали кредитний договір про надання першої позики на політику розвитку у фінансовому секторі України на суму 500 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні поточного року, і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол.

Нагадаємо, 7 липня Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила нову операцію на 500 млн. дол. у рамках першої позики на політику розвитку фінансового сектора України і реформування банківської системи.

За інформацією банку, позика буде спрямована на підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для вирішення проблем неплатоспроможних банків, незалежне стрес-тестування 35 найбільших банків країни, а також на зміцнення системи банківського нагляду.

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Як повідомляв УНІАН, Україна підписала кредитний договір зі Світовим банком про фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фіндопомоги Україні, яка в поточному році може становити 3,5 млрд дол.

У складі пакету кредит на 750 млн. дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн. дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн. дол. за проектом розвитку інфраструктури. Кредитні кошти надаються на 15 років, пільговий період становить 5 років, ставка 0,9% річних. Фінансування супроводжуватиметься технічною допомогою і здійсненням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.

Світовий банк є основним партнером України у сфері розвитку. З моменту приєднання України до світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більш як 9 млрд. дол. США в рамках 45 проектів і програм.