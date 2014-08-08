Нацбанк сподівається перейти до інфляційного таргетування через рік-півтора

Національний банк України очікує переходу до інфляційного таргетування упродовж 12-18 місяців, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході брифінгу.

«Ми з МВФ сподіваємося, що пройдемо цей шлях від 12 до 18 місяців», - сказала Гонтарева, і пояснила, що перехід до інфляційного таргетування дозволить «приборкати» інфляцію і одночасно встановити на ринку адекватні ставки.

Водночас вона наголосила, що перехід до нормальних ставок неможливий без очищення банківського ринку від проблемних банків, які, аби уникнути відтоку депозитів, завищують ставки їх залучення і змушують наслідувати свій приклад весь ринок.

«Ми продовжуватимемо займатися неплатоспроможними банками, в наших пріоритетах – здорова банківська система», - додала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року МВФ за підсумками місії в Україні заявив, що не бачить адекватної монетарної політики в Україні, і рекомендував Нацбанку перейти до інфляційного таргетування.

Інфляційне таргетування є комплексом заходів для контролю над рівнем інфляції, основним інструментом якого є маніпулювання обліковою ставкою.

Нагадаємо, Нацбанк з 17 липня підвищив облікову ставку на 3 п.п. – до 12,5%. До цього регулятор переглядав рівень облікової ставки у квітні, підвищивши її на 3 п.п. – до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку, і упродовж року проводив таке зниження двічі: до 6,5% з 13 серпня і до 7% з 10 червня, внаслідок чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.