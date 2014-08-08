Суд заарештував активи компанії Новинського на 4,6 млрд гривень

Про це йдеться в постанові суду за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо власників ліквідовуваного банку «Форум».

«Накласти арешт, у межах матеріальних претензій позивача в сумі 4466730365,30 (чотири мільярди чотириста шістдесят шість мільйонів сімсот тридцять тисяч триста шістдесят п'ять) гривень 30 копійок», - сказано в постанові.

Нагадаємо, що раніше Господарський суд міста Києва заарештував кошти підконтрольної «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр) у розмірі 50 млн дол., раніше перераховані нею на рахунок в Національному банку України для оздоровлення банку «Форум».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» з 14 березня і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

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У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн. дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку і, за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш у такому ж розмірі, після чого повинні мали відбутися аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У червні «Альфа-Банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі прийняття рішення про купівлю частини його активів і пасивів, але згодом відмовився від купівлі.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку «Форум» 16 червня, і Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення банку з ринку. У відповідь основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подання позову до суду з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум».

Банк «Форум» (м. Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.