Світовий банк може збільшити до $1 млрд допомогу фінсектору України

Світовий банк, що вже надав банківському сектору України кредит у розмірі 500 млн дол., розгляне можливість збільшення цієї кредитної лінії ще на 500 млн дол. - до 1 млрд доларів, заявив журналістам голова представництва СБ в Україні, Білорусі і Молдові Чімяо Фан.

За його словами, рішення очікується на початку 2015 року. «Таким чином, загальний обсяг становитиме один мільярд доларів. Частина - 500 млн дол. (зараз - УНІАН) і позика, яку готуватимемо з початку наступного року, теж становитиме 500 млн дол.», - сказав Фан.

Він також зазначив, що кошти, у разі їх надання, будуть направлені до бюджету, використані на стабілізацію банківської системи України і посилення банківського нагляду.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета і директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Чімяо Фан підписали кредитний договір про надання першої позики на політику розвитку у фінансовому секторі України на суму 500 млн дол. Позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група СБ оголосила в березні поточного року, і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол.