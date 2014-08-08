Нацбанк пояснює уповільнення інфляції сезонним здешевленням овочів

Зростання індексу споживчих цін у липні сповільнилося, що значною мірою обумовлене сезонним здешевленням овочевої продукції, яка за цей період впала в ціні на 30,7%.

Про це повідомляється в аналітичній оцінці інфляції НБУ, опублікованій на сайті регулятора.

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Водночас, на зростання інфляції минулого місяця вплинуло підвищення адміністративно-регульованих цін, зокрема, продовжилася реалізація запланованого підвищення тарифів у сфері житлово-комунального господарства.

Також у звіті вказується, що зростання інфляції в річному вимірюванні (до 12,6%) обумовлене низькою базою порівняння минулого року.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у липні порівняно з червнем 2014 року сповільнилася до 0,4% з 1%, зафіксованого у червні порівняно з травнем.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%. Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.