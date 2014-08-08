Світовий банк готує до підписання нові угоди з Україною

«У нас на підготовці є ціла низка проектів на 3,5 млрд дол., – сказав Фан. - Наступний проект - з енергетики. Він буде підписаний у 3-му – на початку 4-го кварталу. Сподіватимемося, що це буде у жовтні-листопаді. Є проект підтримки сектора охорони здоров'я. Це ще 300 млн, які будуть підписані в листопаді. Проект на політику розвитку нефінансового сектора, на фіскальну реформу - в листопаді-грудні».

За словами голови представництва СБ, до нового пакета угод можуть також увійти проекти по лінії Міжнародної фінансової корпорації.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у квітні-травні поточного року ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 3,5 млрд дол. шляхом реалізації конкретних проектів. У травні Україна підписала кредитний договір із Світовим банком з фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. У складі пакета: кредит на 750 млн дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн дол. за проектом розвитку інфраструктури. Кредитні кошти надані на 15 років, пільговий період становить 5 років, ставка 0,9% річних. Фінансування супроводжуватиметься технічною допомогою і проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.

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Сьогодні, 8 серпня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета і директор представництва СБ в Україні, Білорусі і Молдові Чімяо Фан підписали кредитний договір про надання першої позики на політику розвитку у фінансовому секторі України на суму 500 млн дол. Ще один такий самий кредит може бути наданий нашій країні на початку 2015 року.

Світовий банк є основним партнером України в області розвитку. З моменту приєднання України до СБ у 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг понад 9 млрд дол. США у рамках 45 проектів і програм.