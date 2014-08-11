Долар на міжбанку злетів до 12,90 грн
10:36, 11 серпня 2014Фінанси
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Долар на відкритті сьогоднішніх торгів стрімко подорожчав.
Долар коштує вже 12,90 грн / Фото УНІАН
У понеділок, 11 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 12,6000/12,9000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,8705/17,2765.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,3495/0,3582.
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,6200/12,7000.
Нацбанк у п'ятницю вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня на рівні 12,458546/12,6000.
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