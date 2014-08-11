Долар на міжбанку різко піднявся до 13,10 грн

У понеділок, 11 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,6000/12,9000, на 12:00 ціни зросли до 12,9000/13,1000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,8705/17,2765, на 12:00 ціни пішли вгору до 17,2670/17,5390.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3495/0,3582, на 12:00 ціни піднялися до 0,3568/0,3627.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,6200/12,7000.

Нацбанк у п'ятницю вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня на рівні 12,458546/12,6000.