НБУ сьогодні на міжбанку купував і продавав долари за 12,61/12,70 грн

Національний банк України у понеділок, 11 серпня, втретє з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол., про що УНІАН повідомив представник одного з великих банків.

Нагадаємо, що минулого тижня регулятор вперше після 3-місячної перерви двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, щоб зміцнити гривню. Зокрема, 5 серпня НБУ виходив з котируваннями 11,93/12,26 грн/дол. і продав 69 млн дол., 8 серпня – з котируваннями 12,45/12,60 грн/дол.

«Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк купував і продавав долари США за курсом 12,6068/12,7000 грн/дол.», - сказав співбесідник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 серпня, станом на 12:000 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилася до 12,90/13,10 грн/дол.

8 серпня очільниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, щоб заспокоїти валютний ринок, але у разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання.

На даний час діє низка адміністративних обмежень НБУ на валютному ринку, зокрема обов'язковий продаж 50% валютної виручки, контроль термінів експортно-імпортних розрахунків, а також низка обмежень щодо валютних переказів і видачі готівкової валюти.