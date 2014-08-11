Кабмін запустить систему «Єдине вікно подання електронної звітності» вже 1 грудня

13:29, 11 серпня 2014
Фінанси
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Термін запуску системи перенесли з березня 2015 року на 1 грудня 2014 року.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України вніс зміни в план реалізації концепції створення і функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», перенісши термін запуску системи з березня 2015 року на 1 грудня 2014 року.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 6 серпня 2014 року.

Згідно з документом, термін розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації продовжено з березня до 1 вересня 2014 року.

При цьому термін створення та впровадження комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю перенесена з грудня на 1 листопада поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на засіданні уряду в жовтні минулого року затвердив концепцію про створення і функціонування автоматизованої системи подачі в усі органи влади звітів у режимі онлайн через «Єдине вікно подання електронної звітності».

Система «Єдине вікно подання електронної звітності» передбачає, що платники податків зможуть подавати звітні дані в різні органи влади дистанційно і за єдиним стандартом. Крім того, між органами влади буде налагоджено автоматичний інформаційний обмін, що дозволить оперативно отримати доступ до звітних даних, необхідним для виконання покладених на них функцій.

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