Фінансовий сектор Росії на порозі глибокої кризи через санкції Заходу

Санкції, накладені США і ЄС на російські держбанки, можуть призвести до кризи у фінансовому секторі. Як стало відомо «Газете.Ru», з початку серпня американські і європейські банки почали затримувати платежі, одержувачами яких є російські банки і компанії. Поки ситуацію вдається утримувати під контролем, однак якщо тенденція збережеться, це може викликати вал неплатежів, попереджають банкіри.

Читайте такожОбама: перспектива досягнення дипломатичного компромісу з РФ зменшуєтьсяНезважаючи на те, що формально під санкції ЄС і США потрапили лише держбанки (Ощадбанк, Зовнішекономбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк і ВТБ) і кілька приватних банків (банк «Росія», СМП-банк, РНКБ), на практиці насторожене ставлення з боку європейських і американських банків з 1 серпня відчула практично кожна російська кредитна організація.

Читайте такожЄС компенсує країнам-членам збитки від російських санкцій - посол ЄС в МосквіВтім, ефекту доміно поки що не було: через тиждень після введених санкцій російським банкам вдалося домовитися зі своїми кліринговими партнерами, що платежі на міжбанку під обмеження не потрапляють.

Читайте такожКабмін очікує, що 12 серпня Рада ухвалить закони про санкції проти РосіїБанкіри підтверджують наявність проблем з переказами коштів між юрособами. Тепер банки країн, які ввели санкції проти Росії, при проведенні взаєморозрахунків між компаніями з Росії та ЄС або Росії і США запитують докладну деталізацію платежу.

Зараз європейські банки ведуть листування зі своїм регулятором, щоб отримати чіткі вказівки щодо практичної реалізації санкцій, однак регулятор кожної конкретної країни трактує рішення ЄС по-своєму, тому аналогічний платіж, проведений з німецьким банком, не обов'язково без заминок пройде у Франції, вказує інформоване джерело. Не має значення навіть солідність бренду компаній, що беруть участь у взаєморозрахунках: перевіряють практично всіх, зазначив він.