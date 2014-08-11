У "Нафтогазі" розповіли, хто зможе транспортувати російський газ до Європи

У разі введення обмежень на транзит ресурсів територією України російський газ до Європи зможуть транспортувати компанії, які не потрапили під дію санкцій.

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«Введення санкцій, які обмежують транзит ресурсів, може обмежити або виключити подальше надання газотранспортних послуг певним контрагентам з боку НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Укртрансгаз», - зазначається у повідомленні «Нафтогазу».

«У такому разі послуги з транспортування природного газу по території України до країн ЄС, Туреччини і Молдови можуть надаватися контрагентам, які не підпадають під дію санкцій», - підкреслюється в повідомленні НАК.

Згідно з повідомленням, для цього компаніям необхідно укласти відповідні прямі договори з оператором української газотранспортної системи.