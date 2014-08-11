Екс-заступник голови Нацбанку незаконно вивів 2 млрд гривень до Європи

Генеральна прокуратура України встановлює рахунки, на які екс-заступник голови Національного банку України Борис Приходько незаконно вивів 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Віталій Ярема сказав в інтерв'ю журналістам після підписання угоди про співробітництво між Генпрокуратурою та Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління.

“Заступником голови Національного банку Приходьком були через “Брокбізнесбанк” і відповідні схеми виведені 2 млрд грн, і нам треба зараз встановити, на які рахунки пішли гроші. У тому числі ми маємо інформацію, що вони виведені в один із європейських банків”, - сказав Ярема.

За його словами, за рішенням суду Приходько взятий під варту і перебуває у слідчому ізоляторі.

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Як повідомляв УНІАН, 1 серпня стало відомо про затримання Приходька. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами проведеного розслідування встановлено, що в лютому 2014 року Приходько за попередньою змовою з головою правління Аграрного фонду Кирюком і посадовцями "Брокбізнесбанку", зокрема головою наглядової ради Денисом Бугаєм, незаконно заволоділи коштами Аграрного фонду у розмірі 2,069 млрд грн.