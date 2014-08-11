Кабмін запропонував Раді створити Службу фінансових розслідувань

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді створити Службу фінансових розслідувань, яка відповідатиме за державну політику у сфері попередження і боротьби з економічними злочинами.

Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про основи запобігання й боротьби з економічними правопорушеннями», зареєстрованому на сайті парламенту 8 серпня (№4449а).

Згідно з документом, уряд пропонує створити центральний орган виконавчої влади для боротьби з економічними правопорушеннями на базі підрозділів податкової міліції і боротьби з відмиванням доходів, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції, підрозділів Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки, які протидіють злочинам у сфері економіки.

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На думку автора законопроекту, це дасть змогу розв‘язати проблему роз'єднаності і дублювання функцій між різними органами влади, що знизить передумови для корупційних діянь.

Як повідомляв УНІАН, ідея створити Службу фінансових розслідувань озвучена прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком кілька місяців тому. Співробітники Служби фінансових розслідувань проходитимуть серйозний конкурсний відбір, а їх кваліфікацію і професійний рівень перевірятиме спеціальна комісія, про що повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко, який займається створенням служби.