Україна, ЄС і РФ обговорять вплив угоди про асоціацію на економіку Росії 12 вересня

Переговори у форматі Україна – Євросоюз – Росія щодо впливу угоди про асоціацію на російську економіку відбудуться 12 вересня у Брюсселі. Дата тристоронніх переговорів щодо газових питань ще не відома.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник Єврокомісії.

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За його словами, між Києвом та Москвою проходять інтенсивні консультації. "Завтра та в середу у Москві відбудуться переговори на рівні заступників міністрів, за якими відбудуться переговори в Києві, після чого - у Брюсселі. Міністерська зустріч відбудеться 12 вересня під головуванням комісара з торговельних питань Карла де Гухта", - сказав європейський чиновник.

Проте він не зміг назвати дату можливих переговорів у тристоронньому форматі щодо вирішення спірних газових питань. "Переговори щодо енергетики також у процесі підготовки, і ми сподіваємося, що вони будуть відновлені у тристоронньому форматі у вересні", - додав представник ЄК.