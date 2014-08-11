Небанківські фінустанови можуть зобов'язати розкривати інформацію про себе

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді зобов'язати небанківські фінансові установи розкривати інформацію про себе на порталі Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та на власних сайтах.

Про це йдеться в законопроекті про зміни до закону про фінансові послуги і держрегулювання ринків фінансових послуг щодо розкриття інформації, зареєстрованому на сайті парламенту 8 серпня (4437а).

Згідно з проектом, пропонується зобов'язати банки розкривати інформацію про себе шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Нацкомфінпослуг та на своїх сайтах в мережі Інтернет.

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Крім того, повноваження Нацкомфінпослуг доповнені функціями з реєстрації та ведення держреєстру фінустанов, а також створення загальнодоступної інформаційної бази даних про фінустанови.

Для реалізації закону пропонується створити портал загальнодоступної інформаційної бази даних Нацкомфінпослуг, розробити форми для подання інформації та встановити сервер для підтримки загальною орієнтовною вартістю 1,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів пропонує створити Національну комісію з фінансового нагляду на базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також ліквідувати Національну комісію з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Нагадаємо, що раніше уряд розглядав варіант створення мегарегулятора на базі Національного банку. У цьому випадку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку реорганізовувалися б в департаменти в структурі НБУ.