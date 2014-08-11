Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

На поточному тижні гривня може зміцнитися на тлі заяв офіційних осіб Росії про намір деэскалировати військовий конфлікт на сході України, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Читайте такожДолар на міжбанку виріс до 13,20 грнНа їхню думку, ймовірність зниження напруженості у відносинах між Україною і РФ буде позначатися зниженням попиту на валюту на міжбанківському ринку. Проте в разі загострення політичної нестабільності девальвація гривні може продовжитися. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара на тижні може перебувати в діапазоні 12,4 - 13 грн., безготівкового - 12,4 - 13 грн.

Читайте такожУ НБУ запевняють, що можуть заспокоїти валютний ринокТиск на євро протягом тижня можуть надати дані про ділові настрої в Німеччині від інституту ZEW. Навіть якщо звіт вийде у відповідності з очікуваннями (падіння від рівня 27,2 до 22,0), це стане приводом для досить серйозного розчарування. Крім того, 14 серпня будуть опубліковані дані за темпами зростання економіки у 2 кварталі 2014 року в Німеччині і єврозоні в цілому. Ознаки охолодження (особливо в Німеччині) також будуть чинити тиск на пару EUR/USD.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку на тижні може торгуватися в діапазоні 1,3300 - 1,35. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку, при стабільному курсі долара, може знаходитися на рівні 17,07-17,32 грн., безготівкового - 16,89 - 17,14 грн.