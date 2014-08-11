Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні
Гривня може зміцнитися.
На поточному тижні гривня може зміцнитися на тлі заяв офіційних осіб Росії про намір деэскалировати військовий конфлікт на сході України, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.
Читайте такожДолар на міжбанку виріс до 13,20 грнНа їхню думку, ймовірність зниження напруженості у відносинах між Україною і РФ буде позначатися зниженням попиту на валюту на міжбанківському ринку. Проте в разі загострення політичної нестабільності девальвація гривні може продовжитися. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара на тижні може перебувати в діапазоні 12,4 - 13 грн., безготівкового - 12,4 - 13 грн.
Читайте такожУ НБУ запевняють, що можуть заспокоїти валютний ринокТиск на євро протягом тижня можуть надати дані про ділові настрої в Німеччині від інституту ZEW. Навіть якщо звіт вийде у відповідності з очікуваннями (падіння від рівня 27,2 до 22,0), це стане приводом для досить серйозного розчарування. Крім того, 14 серпня будуть опубліковані дані за темпами зростання економіки у 2 кварталі 2014 року в Німеччині і єврозоні в цілому. Ознаки охолодження (особливо в Німеччині) також будуть чинити тиск на пару EUR/USD.
За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку на тижні може торгуватися в діапазоні 1,3300 - 1,35. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку, при стабільному курсі долара, може знаходитися на рівні 17,07-17,32 грн., безготівкового - 16,89 - 17,14 грн.