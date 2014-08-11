У Нацбанку пояснили тиск на обмінний курс гривні

Національний банк України не збирається відходити від політики гнучкого курсоутворення і пояснює тиск на обмінний курс реакцією ринку на воєнний конфлікт на сході України, повідомляється на сайті регулятора.

«Національний банк не збирається відходити від політики гнучкого курсоутворення. Тиск на обмінний курс гривні зумовлений реакцією економічних агентів на воєнний конфлікт на сході держави. Це - тимчасово, оскільки зовнішня позиція країни за останні місяці значно покращилась, макроекономічні підстави для істотних курсових коливань – відсутні», - наводяться в повідомленні слова голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Вона нагадала, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в першому півріччі 2014 року скоротився до 1,9 млрд дол. США порівняно з 5,4 млрд дол. роком раніше. Крім того, за її словами, в останні місяці Україна одержує значні обсяги зовнішнього фінансування з офіційних джерел, зокрема, від Світового банку і Міжнародного валютного фонду, а також у червні поновився приплив прямих іноземних інвестицій до країни.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 серпня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до рівня 12,9200/13,2000 грн/дол.

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Нацбанк у понеділок, 11 серпня, втретє з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок із двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол.

Минулого тижня регулятор вперше після 3-місячної перерви двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, щоб зміцнити гривню. Зокрема, 5 серпня НБУ виходив з котируваннями 11,93/12,26 грн/дол. і продав 69 млн. дол., 8 серпня – з котируваннями 12,45/12,60 грн/дол., продавши 31,450 млн. дол. і купивши 35 млн. дол.

Як заявила голова НБУ Гонтарева, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, щоб заспокоїти валютний ринок, але у разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання.

В даний час діє низка адміністративних обмежень НБУ на валютному ринку, зокрема обов'язковий продаж 50% валютної виручки, контроль термінів експортно-імпортних розрахунків, а також низка обмежень щодо валютних переказів і видачі готівкової валюти.