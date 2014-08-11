Ціна валюти змінюватиметься постійно - експерт

Ключова проблема валютного ринку не в ослабленні гривні, а у відсутності розуміння ринком, чого чекати від Національного банку України, вважає виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук.

Читайте такожУ НБУ запевняють, що можуть заспокоїти валютний ринок

«НБУ вийшов з інтервенціями - і за це дякуємо. Але потрібно не вискакувати час від часу, як «біс з табакерки», а ввести чітке правило, коли ці інтервенції автоматично включатимуться, і зробити інструменти хеджування валютних ризиків. Потрібна прозорість і передбачуваність поведінки регулятора, інакше діла не буде», - сказав Боярчук у коментарі УНІАН.

Експерт нагадав, що з переходом до гнучкий обмінний курс ціна валюти мінятиметься постійно, і до цього потрібно звикнути, але це не означає, що курс постійно буде підвищуватись.

«Валютний курс зараз визначається тимчасовими чинниками. У нормальних економічних умовах, а війна колись закінчиться, обсяги експорту і приплив капіталу будуть на абсолютно іншому рівні. А це означає, що як тільки стабілізується ситуація, є всі передумови очікувати зміцнення гривні», - пояснив він.

За словами експерта, на майбутнє зміцнення гривні вказує і стрімке падіння імпорту. «Ціна гривні занижена, це тимчасово, але ця тимчасова девальвація, однак, непогано «вбиває» споживання імпорту, що є ще одним чинником позитивних перспектив національної валюти», - додав він.

Боярчук наголосив, що плаваючий курс - це механізм саморегулювання. «Що більше гривня падатиме, то швидше «вмиратимуть» причини цієї девальвації», - резюмував Боярчук.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 серпня, на 12:00 котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до 12,90/13,10 грн/дол.

Нацбанк у понеділок 11 серпня втретє з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол.

Нагадаємо, що минулого тижня регулятор вперше після 3-місячної перерви двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, аби зміцнити гривню. Зокрема 5 серпня НБУ виходив з котируваннями 11,93/12,26 грн/дол. і продав 69 млн. дол., 8 серпня – з котируваннями 12,45/12,60 грн/дол., продавши 31,450 млн. дол. і купивши 35 млн. дол.

Як заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, аби заспокоїти валютний ринок, але в разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання.

Наразі діє ряд адміністративних обмежень НБУ на валютному ринку, зокрема обов'язковий продаж 50% валютної виручки, контроль термінів експортно-імпортних розрахунків, а також ряд обмежень щодо валютних переказів і видачі готівкової валюти.