Експерти розповіли, коли виявиться негативний економічний ефект війни на сході країни

Негативний економічний ефект, зумовлений подіями на сході України, буде найбільш відчутним в 3-4-му кварталах 2014 року, вважають експерти Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД).

«Основним негативним чинником, який впливатиме на динаміку макроекономічних показників і реального сектора економіки, продовжує залишатися війна на сході країни, поглиблення торгової війни з Росією і проблеми промисловості, пов'язані із забезпеченням газом», говориться у щотижневому аналітичному віснику МЦПД «Inside Ukraine», переданому УНІАН.

За оцінками експертів МЦПД, Донецька і Луганська області забезпечували близько 16% загального виробництва продукції в Україні.

«Військові дії на Донбасі позбавляють можливості нормальної роботи підприємства, що побічно впливає на промислове виробництво у сусідніх областях, в першу чергу Харківської та Дніпропетровської. Негативний економічний ефект, обумовлений проблемами з роботою бізнесу на сході, буде найбільш відчутним в 3-4-му кварталах», - наголошується у звіті.

Експерти прогнозують, що наприкінці року сільське господарство і харчова промисловість традиційно дещо уповільнять падіння ВВП, а також можуть показати позитивні показники експортні галузі, які не поставляють продукцію до Росії.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%, порівняно з попереднім кварталом - до 2,3%. Спад ВВП України в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 3%.

31 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», в основі якого закладено прогноз падіння ВВП у 2014 році на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 6,5%, Світовий банк - на 5%, Європейський банк реконструкції та розвитку - на 7%.