Нацбанк звільнив главу департаменту з управління валютним резервом

Національний банк України звільнив з посади директора департаменту з управління валютним резервом і проведення операцій на відкритому ринку Олександра Дубихвоста і виключив його зі складу правління.

За інформацією на сайті регулятора, Дубихвіст більше не обіймає цю посаду і не входить до складу правління НБУ, і цю інформацію підтвердили в прес-службі регулятора на запит УНІАН. Інформація про призначення нового керівника департаменту і члена правління НБУ не повідомляється.

Нагадаємо, що Дубихвіст обіймав цю посаду з 2011 року, зокрема з 2013 року входив до складу правління НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, голова Нацбанку Валерія Гонтарева на зустрічі з журналістами попередила про майбутні «драматичні» зміни в НБУ, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат зіставного за розміром країни і виконуваними функціями центробанку. За її словами, в НБУ збирається хороша команда, зокрема перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, що раніше обіймав керівні посади в ING, і Владислав Рашкован, що обіймав керівні посади у міжнародній групі UniCredit.