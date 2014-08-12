Швейцарські фахівці допоможуть Україні шукати гроші Януковича

Гроші Януковича і компанії за кордоном допоможуть шукати іноземні фахівці. Відповідну Угоду про співпрацю підписали Генпрокуратура України та Міжнародний центр з повернення активів, йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Цей інститут зі штаб-квартирою у Швейцарії надаватиме правову та слідчу допомогу Україні безоплатно. На його рахунку - повернення відмитих грошей по всьому світу. Переправлені за кордон незаконні фінанси колишньої влади, - це, ймовірно, десятки мільярдів доларів. Для їх ефективного пошуку та повернення Україні потрібно оновити закони. Представники міжнародного центру, хоч і налаштовані оптимістично, просять реально оцінювати ситуацію.

"Проблема, перед якою ми можемо зіткнутися - це те, що ці кошти залишили країну, і за ними не було чіткого сліду, який міг би вказати, що це гроші пана Януковича і вони були виведені. Знаходити їх буде важко. А потім ще й зібрати докази", - говорить Гретта Феннер, представник міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління.

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Генпрокурор України Віталій Ярема в свою чергу сказав, що Мін'юст підготував законопроект про заочне засудження. "Сподіваюся, що ВР розгляне його як невідкладний на цьому пленарному тижні і у нас буде можливість оперативно працювати і повертати кошти в Україну", - сказав Ярема.