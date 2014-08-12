Російські туристи накопичили за кордоном боргів на 2 млрд рублів

На тлі санкцій закордонні кредитори активізували стягнення заборгованостей з росіян, які виникли за підсумками їх поїздок за кордон. Це показало опитування «Известий» провідних колекторських агентств, що працюють з іноземними партнерами.

Читайте такожBloomberg: Путін виснажує російські компанії, які не можуть отримати гроші за кордономЗа оцінками учасників ринку, в даний час російським компаніям на стягнення передано близько 2 млрд рублів - це близько 1% загального обсягу всього колекторського ринку (200 млрд рублів). І ця сума значно збільшилася порівняно з минулим роком.

"За нашою статистикою, за перше півріччя 2014 року передано в роботу майже стільки ж простроченої заборгованості, скільки за весь 2013-й", - констатує член ради Національної асоціації професійних колекторських агентств (НАПКА), старший віце-президент Національної служби стягнення Сергій Шпетер.

Читайте такожГлава ЄЦБ розповів про наслідки економічних санкцій проти РосіїЗа його оцінкою, близько 50% боргів пов'язано з витратами на медпослуги, 30% - автоштрафи, 10% - орендні та комунальні платежі і приблизно стільки ж пов'язано з несплатою за навчання. Іноді росіяни не звертають увагу на те, що вартість лікування перевищила суму страховки, або, скориставшись орендованим автомобілем, не сплачують штрафи за неправильну парковку і перевищення швидкості. Однак іноземці акуратно збирають всі квитанції і рано чи пізно пред'являють їх до стягнення.

"Все більше і більше громадян воліють проводити відпустку за кордоном, і, як наслідок, їм надається все більше послуг, за які часто не надходить оплата, - погоджується віце-президент НАПКА, президент «Секвоя Кредит Консолидейшн» Олена Докучаєва. - Більша частина боргів надходить російським колекторам із США і Європи, зокрема, з найбільш популярних в сезон відпусток країн: Італії, Греції, Іспанії".

Читайте такожКабмін очікує, що 12 серпня Рада ухвалить закони про санкції проти РосіїНайчастіше недоплачують і юридичні особи, бенефіціарами яких є росіяни. Росіяни реєструють фірми, які несуть податкові зобов'язання, але забувають їх оплачувати, і якщо претензії пред'являються акціонерам або материнській компанії в Росії, тоді цей борг може потрапити в руки російських колекторів.