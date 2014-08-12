Долар піднявся до 13,30 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 13,0000/13,3000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,3601/0,3688.

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Котирування з євро-гривні пішли вгору - 17,3740/17,7790. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3365/67 (понеділок - 1,3389/91).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 12,606756/12,7000.