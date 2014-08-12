Нацбанк добавить банкам близько 7 млрд гривень ліквідності

Національний банк України скасував норму, що зобов'язує банки зберігати 20% обов'язкових резервів на окремому рахунку в НБУ, що підвищить обсяг оперативної ліквідності банківської системи на суму близько 7 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

«З 19 серпня скасовується вимога про формування частини обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України... починаючи з 19 серпня банки будуть формувати і зберігати весь обсяг обов'язкових резервів на власному кореспондентському рахунку в Національному банку», - йдеться в повідомленні з посиланням на рішення НБУ від 8 серпня (№480).

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Нагадаємо, що згідно з діючими нормами, на окремому рахунку в Нацбанку зберігаються кошти в розмірі 20% від суми обов'язкових резервів, сформованих за попередній звітний період резервування, а на коррахунку банку в НБУ - лише залишок суми резервів.