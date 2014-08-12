НБУ скасував нульову ставку резервування коштів у рублях

Національний банк України скасував норму, що дозволяє банкам формувати обов'язкові резерви за коштами в російських рублях із застосуванням нульової ставки резервування, повідомляється на сайті регулятора.

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«Формування обов'язкових резервів за коштами, залученими в російських рублях, відбуватиметься з використанням тих самих нормативів, що і за коштами в будь-якій іншій іноземній валюті», - йдеться в повідомленні з посиланням на рішення НБУ від 8 серпня (№480).

У повідомленні наголошується, що таким чином регулятор скасовує преференції з формування обов'язкових резервів за коштами, залученими в російських рублях, які діяли раніше, оскільки потреба в такому стимулюванні більше не актуальна.

Нагадаємо, діючі норми резервування встановлюють ставку резерву 5% за залученими банками в іноземній валюті коштами від банків та інших організацій-нерезидентів, тоді як кошти в російських рублях резервувалися за ставкою 0%.

Таким чином, регулятор зобов'язав банки формувати обов'язкові резерви за одержаними коштами в російських рублях за ставкою 5%. Зокрема, ця норма торкнеться банків з російським капіталом, які одержують фондування від російських материнських структур у російських рублях.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у липні цього року знизив ставку резервування за залученими від нерезидентів короткостроковими кредитами і депозитами в іноземній валюті з 20% до 0%, щоб підвищити короткострокову ліквідність банків в умовах дефіциту зовнішніх і внутрішніх надходжень.

За оцінками експертів, пом'якшення правил обов'язкового резервування дає змогу звільнити частину «заморожених» коштів у вигляді обов'язкових резервів, що підвищує ліквідність банківської системи, тоді як підвищення норм резервування має зворотний ефект для ринку.

Нагадаємо, що глава НБУ Валерія Гонтарева попередила про можливість запровадження адміністративних обмежень на валютному ринку, оскільки одночасно поповнюючи ліквідність ринку і не маючи можливості для масивних інтервенцій на підтримку гривні, нові обмеження на валютному ринку допоможуть стабілізувати курс.