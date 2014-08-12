Гривня впала до 13,50 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 13,0000/13,3000, до 12:00 ціни зросли 13,2000/13,5000.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3601/0,3688, до 12:00 ціни піднялися 0,3654/0,3741. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 36.0825 (+0,0350).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3365/67, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями - 17,3740/17,7790, до 12:00 ціни пішли вгору 17,6160/18,0205.