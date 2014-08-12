«ПриватБанк» відновив роботу відділень у Красному Лимані, Світлодарську та Миронівському

«ПриватБанк» відновив штатний режим роботи своїх відділень в Світлодарську, Миронівському та Красному Лимані Донецької області, які звільнено українськими військами від бойовиків, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Як повідомили в банку, у цих містах працюють в звичайному режимі відділення банку, де клієнти проводять платежі та інші банківські операції, можуть отримати готівку по зарплатних, пенсійних і особистих картках, отримати або відправити грошовий переказ та інші послуги. Також відновлена робота мережі банкоматів і терміналів самообслуговування.

За даними банку на 11 серпня, в Донецькій області відновлено штатну роботу 131 відділення банку, працюють 229 банкоматів 689 терміналів самообслуговування. 12 серпня банк планує відкрити для обслуговування клієнтів ще одне відділення в Донецькій області - у звільненій від бойовиків Курахівці.

Читайте такожУ серпні ПриватБанк доплатив українцям зарплат на 12 млн гривень

У Луганській області на сьогодні обслуговують клієнтів 21 відділення банку, 16 банкоматів і 44 терміналу самообслуговування.

У переліку населених пунктів Донецької області, в яких на 11 серпня відновлена робота відділень та банкоматів банку, Олександрівка, Амвросіївка, Артемівськ, Білицьке, Білозерське, Великая Новосілка, Волноваха, Володарське, Гірник, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Докучаєвськ, Дружківка, Красноармійськ, Красний Лиман, Краматорськ, Комсомольське, Костянтинівка, Мангуш, Маріуполь, Миронівський, Новгородське, Новогродівка, Новоазовськ, Новотроїцьке, Новокомсомольск, Миколаївка, Родинське, Селидове, Старобешеве, Світлодарськ, Святогірськ, Соледар, Слов'янськ, Тельманове, Українськ, Вугледар, Годин Яр, Черкаське.

У Луганській області на 11 серпня відновлена робота відділень та банкоматів банку в населених пунктах Біловодськ, Білолуцьк, Білокуракине, Кремінна, Марківка, Мілове, Новопсков, Новоайдар, Рубіжне, Сватове, Старобільськ, Щастя, Троїцьке, Сєвєродонецьк.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки України, «Укрпошту» та небанківські фінансові установи призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українськими властями, про що йдеться в постанові НБУ від 6 серпня. Одночасно регулятор зобов'язав свій Генеральний департамент регулювання грошового обігу щоденно інформувати про банки районах і містах обласного значення Донецької і Луганської областей, які не контролюються українськими властями.

Нагадаємо, з 24 липня Нацбанк ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і в Криму, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення в звичайному режимі.