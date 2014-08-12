Рада в першому читанні підтримала звільнення від податку благодійної допомоги для АТО

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги (№ 4455а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 281 депутат із 356 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається внести зміни до статей 165 і 170 Податкового кодексу щодо звільнення у період проведення антитерористичної операції та після її завершення – до 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено АТО, від оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги, що надається на користь таких учасників бойових дій: військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в АТО в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули під час участі в антитерористичної операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, забезпеченні її проведення.

При цьому членами сімей учасників бойових дій визначаються: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти – інваліди.

Благодійну допомогу, надану для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом міністрів, або для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення для учасників бойових дій – учасників антитерористичної операції, пропонується звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб у будь-якій сумі (вартості).

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Благодійну допомогу, надану на інші потреби, що виникли у зв'язку з проведенням антитерористичної операції (у тому числі для членів сімей учасників бойових дій), за переліком, який визначатиметься Кабміном, пропонується звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, а суму перевищення оподатковувати у загальному порядку.

Також пропонується у період проведення АТО та після її завершення – до 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено антитерористичну операцію, не включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб суми коштів, отриманих благодійниками – фізичними особами (які внесені до Реєстру волонтерів АТО) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь військовослужбовців та інших осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції.

Законопроектом передбачається тимчасово, на період проведення АТО, включати без обмежень до інших витрат звичайної діяльності платника податку на прибуток підприємств суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабміном, які добровільно перераховані (передані) ЗСУ, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній прикордонній службі, МВС, УДО, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їхнім з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО.