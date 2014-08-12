НБУ офіційно обвалив гривню до 13,13 за долар
14:23, 12 серпня 2014Фінанси
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Національний банк сильно знизив офіційний курс гривні.
Нацбанк знизив курс гривні / Фото УНІАН
Національний банк України 12 серпня з 14:00 знизив офіційний курс гривні до 13.13 за долар.
Як повідомляє сайт НБУ, 100 USD зараз коштують 1313.9331 (11 серпня - 1282.5978).
100 EUR - 1758.8308 (11 серпня - 1717.1419).
10 RUR - 3.6450 (11 серпня - 3.5192).
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,3000, на 12:00 ціни зросли до 13,2000/13,5000.
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