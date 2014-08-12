Держстат назвав області з найбільшим зростанням цін

Найбільший рівень інфляції в Україні в липні 2014 року порівняно з червнем зафіксовано в Рівненській і Волинській областях, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За даними Держстату, у Рівненській області інфляція у липні порівняно з попереднім місяцем становила 1,8%, у Волинській - 1,4%, в Черкаській - 1,1%.

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Найменший показник інфляції за цей період зафіксовано в Донецькій і Запорізькій областях, де ціни знизилися на 0,2%.

Також повідомляється, що дані по Луганській області, де зафіксована інфляція на 0,1%, можуть бути згодом уточнені.

Дані по окупованих Автономній Республіці Крим і р. Севастополю не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні, без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, у липні порівняно з червнем 2014 року сповільнилася до 0,4%, у річному вираженні (проти липня 2013 року) - прискорилася до 12,6%. З початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція в липні зросла до 12%.

Уряд прогнозує інфляцію в країні за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в Україні в поточному році до 16%.