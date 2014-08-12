Кабмін вирішив захистити інтереси України при розділі майна колишнього СРСР

Кабінет міністрів України має намір створити міжвідомчу групу з вивчення можливих шляхів захисту інтересів української держави у вирішенні питання правонаступництва зовнішнього боргу і активів колишнього СРСР.

Це питання внесене до порядку денного засідання уряду, запланованого на середу, 13 серпня.

Питання захисту інтересів України при розділі майна колишнього СРСР було порушено ще у березні поточного року. 16 березня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству закордонних справ невідкладно підготувати правову позицію щодо захисту національних інтересів України при розділі коштів і майна колишнього СРСР.

Читайте такожУкраїна готує поетапний план повернення Криму

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України також має намір на засіданні в середу, 13 серпня, затвердити план заходів з інтеграції України з Європейським Союзом на 2014 рік, а також розглянути низку соціальних питань, питань функціонування енергосистеми України, питання емісії облігацій міжнародних фінансових організацій, а також затвердити порядок формування фінансового резерву для закриття вуглевидобувних підприємств.

Також серед питань до розгляду – проекти урядових рішень про організацію контролю за якістю і безпекою сільськогосподарської продукції і продовольства і про організацію роботи Державної сільськогосподарської інспекції.