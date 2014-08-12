Гривня обвалилася ще сильніше - 13.60 грн/дол.

У вівторок, 12 серпня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до рівня 13,4500/13,6000 грн/дол. проти 13,2000/13,5000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні до євро до закриття торгів знизилися до 17,9455/18,1500 грн/євро проти 17,6160/18,0205 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3340/1,3385.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3677/0,3819 грн/рубль проти 0,3654/0,3741 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,1135 (+0,0660).

Нагадаємо, голова Верховної Ради Олександр Турчинов запросив на 16.00 в парламент голову Національного банку Валерію Гонтареву для доповіді про ситуацію на фінансовому ринку України.

Читайте такожНБУ офіційно обвалив гривню до 13,13 за долар

Національний банк у понеділок, 11 серпня, в третій раз з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол. Минулого тижня регулятор вперше після 3-місячної перерви двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, щоб зміцнити гривню. Зокрема, 5 серпня НБУ виходив з котируваннями 11,93/12,26 грн/дол. і продав 69 млн дол., 8 серпня - з котируваннями 12,45/12,60 грн/дол., продавши 31,450 млн дол. і купивши 35 млн дол.

За інформацією на сайті НБУ, регулятор не збирається відходити від політики гнучкого курсоутворення та пояснює тиск на обмінний курс реакцією ринку на військовий конфлікт на сході України, тоді як макроекономічні підстави для істотних курсових коливань відсутні.

Як заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва на зустрічі з журналістами 8 серпня, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, щоб заспокоїти валютний ринок, але у разі необхідності може застосувати адміністративні заходи його регулювання.

У цей час діє низка адміністративних обмежень НБУ на валютному ринку, у тому числі обов'язковий продаж 50% валютної виручки, контроль строків експортно-імпортних розрахунків, а також низка обмежень щодо валютних переказів та видачу готівкової валюти з банківських рахунків.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 серпня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 12,9200/13,2000 грн/дол., до євро - на рівні 17,2990/17,6780 грн/євро, до російського рубля - 0,3567/0,3654 грн/рубль.