Порошенко у листі до Яценюка вимагає терміново допомогти українському бізнесу

«Звертаю Вашу увагу на необхідність якнайшвидшого початку Урядом реальних процесів дерегуляції в державі», - зазначив глава держави у листі до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

«З огляду на важливість формування та реалізації узгодженої державної дерегуляційної політики в Україні, зволікання з початком реформ у цій сфері є неприпустимим. Наполегливо прошу в межах компетенції вжити невідкладних комплексних заходів, спрямованих на суттєве спрощення умов для ведення бізнесу в Україні», - наголосив президент.

Зокрема, Кабінет міністрів має істотно зменшити кількість регуляторних органів, скоротити кількість перевірок суб'єктів господарської діяльності, скасувати дозвільні, ліцензійні та інші документи, які створюють надмірні регуляторні бар'єри для ведення бізнесу в Україні, заявив Порошенко.

Окрему увагу глава держави звернув на питання створення сприятливого інвестиційного середовища та належних умов для суб’єктів малого та середнього бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках підготовки реформи податкового законодавства запропонувало уряду в якості базової концепції реформ скорочення кількості податків до восьми, а також зниження ставок низки податків, зокрема податку на додану вартість до 17%.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і впровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу буде припускати скорочення базових податків до восьми. За словами голови уряду, виконання цього завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збору податків, викорінити корупцію в податковій сфері й дати можливість підприємцям працювати у прозорих і зрозумілих умовах.

Концепцію податкової реформи також розробляє Міністерство фінансів України. Для цього в Мінфіні у квітні поточного року було створено 9 робочих груп, які в подальшому повинні внести свої пропозиції щодо нової редакції Податкового кодексу.